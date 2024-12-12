أسرة الأدباء والكتاب تصدر "محمد الماجد.. القلم المتوحش الأليف"

صدر حديثا عن أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين كتاب “محمد الماجد.. القلم المتوحش الأليف”، للكاتب والناقد أسامة الماجد، والذي يوثق من خلال فصوله وصفحاته سيرة والده الأديب والصحافي البحريني الراحل محمد الماجد، وأهم المحطات في مسيرته مع الأدب والصحافة.

يقع الكتاب الذي يصدر في 302 صفحة من الحجم الوسط وبالتعاون مع دار غاف للنشر الإماراتية، ويستحضر رحلة محمد الماجد من البدايات وحتى النهايات، ويتوقف عند الكثير مما عاشه من مواقف، وما خاضه من معارك أدبية وصحفية.

وينقسم الى أحد عشر فصلا، الفصل الأول: “ طفولة بائسة تقوده الى القمة”، الفصل الثاني " هكذا قال " ، " الفصل الثالث " دعوة الى الحرية " ، الفصل الرابع " دراسات نقدية عن تجربته " ، الفصل الخامس " معارك الماجد الأدبية" ، الفصل السادس " لقاءات صحفية"، الفصل السابع " أديب سبق عصره، " ويستعرض هذا الفصل الكيانات التي طالب بها الماجد وكتب عنها في الأضواء وبعدها في أخبار الخليج قبل أن ترى النور، كمطالبته بيوم عالمي للصحافة ، وجوائز تقديرية لكتاب المسرح، وإنشاء كلية للتدريب المهني، وجمعية الرفق بالحيوان، الفصل الثامن" التمثيل الأول للبحرين في مؤتمر الأدباء العرب" حيث يقدم الكتاب نص الكلمة التي القاها الماجد في المؤتمر عام 1971 وهو أول مؤتمر تحضره أسرة الأدباء والكتاب برئاسته، الفصل التاسع " حوارات مع رموز الفكر والأدب العربي" ، الفصل العاشر " قالوا عن محمد الماجد " يضم هذا الفصل 23 شهادة من أصدقائه ورفقاء دربه من الادباء والكتاب والإعلاميين.