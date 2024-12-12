حفيدة فاسيلي بولينوف تكشف تفاصيل ولع جدها بالحضارة الشرقية وزيارته لمصر

تنظم قاعة "زياد بكير للفنون التشكيلية" بالمكتبة الموسيقية في دار الأوبرا، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، معرضًا فنيًا بعنوان "رحلة إلى الشرق"، والذي يعرض التراث الفني الذي تركه الرسام الروسي الشهير فاسيلي بولينوف.

يقام المعرض في السابعة مساء يوم الأحد المقبل، ويستعرض رحلته إلى مصر في شتاء 1881، حيث سعى لإنجاز لوحات إنجيلية حول حياة المسيح، فقرر التوجه إلى مصر وفلسطين وسوريا لتوثيق الأماكن التي عاش فيها السيد المسيح.

وفي لحظة من الفرح والدهشة، هتف بولينوف عند وصوله إلى الإسكندرية قائلاً: "أخيرًا، دخلنا ميناء الإسكندرية الرائع وأنا في مصر"، ليحقق حلمه الذي طالما راوده، وقد جاب أقاليم مصر وسجل مشاهداته في ثلاث مجلدات.

في المعرض، تتحدث حفيدته ناتاليا بولينوفا، عالمة المتاحف ومديرة المتحف التاريخي الفني وعضو المجلس الدولي للمتاحف، عن ولع جدها بالحضارة الشرقية وتجربته الفريدة في زيارة مصر.