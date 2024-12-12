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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إطلاق سراح مواطن أمريكي من سجون بشار الأسد في سوريا

هيئة تحرير الشام
هيئة تحرير الشام
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أطلق عناصر جبهة تحرير الشام، الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد سراح مواطن أمريكي كان معتقلاً في سوريا، كما أطلقوا سراح أشخاص محتجزين في سجون في مختلف أنحاء البلاد.

وقال ترافيس، الذي لم يذكر اسمه الأخير، إنه تم إطلاق سراحه من قبل هيئة تحرير الشام وقوة المهام الطارئة السورية، ورافقه أحد أعضاء قوة المهام الطارئة السورية من أجل سلامته.

وظهر في مقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت حيث قال المتمردون إنهم يحمونه، وظن البعض أنه أوستن تيس، الصحفي الأمريكي الذي اختفى في سوريا قبل 12 عامًا، إلا أنه ذكر أن اسمه ترافيس من ولاية ميسوري.

ولم يتضح بعد كيف وصل إلى سوريا، لكنه قال إنه أمضى شهراً في معسكر في الجبال بالقرب من الحدود السورية اللبنانية قبل أن يتم القبض عليه، وقال إن وقته في السجن لم يرى فيه أميركيون بالقرب منه، وكان محتجزاً في المقام الأول بمفرده.

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