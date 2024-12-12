«القاهرة الإخبارية»: الأسواق هادئة والحركة طبيعية والوضع مستقر في دمشق

صرّح خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، بأن الأوضاع هادئة جدًا في منطقة البرامكة وسط العاصمة السورية، وأن حركة السيارات تسير بشكل طبيعي، موضحا أن معظم الوزارات والإدارات العامة في دمشق استأنفت عملها اليوم، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك عناصر من الجيش الوطني تحمل السلاح في الشوارع، بل عادت عناصر الحماية المكوّنة من الموظفين المدنيين في الوزارات والإدارات العامة لتأمين المقرات الحكومية.

وأضاف «هملو» خلال رسالة مباشرة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن الأسواق في العاصمة دمشق تشهد حالة من الهدوء، مع حركة نشطة نسبيًا، مؤكدًا استقرار الوضع بشكل عام. كما أشار إلى عدم وجود أي إطلاق نار في شوارع دمشق، على عكس ما شوهد في الأيام الماضية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «السيارات التي كانت تحمل المسلحين من الجيش الوطني لم تعد تجوب الشوارع. هناك بعض نقاط التفتيش على مداخل العاصمة للتدقيق، لكنها لا تسبب أي إزعاج أو مضايقة للأهالي».