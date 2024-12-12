ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مبابى

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها النجم الفرنسي كيليان مبابي، فى المباراة التى جمعت الفريق الملكى أمام نظيره أتالانتا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا.



وحقق فريق ريال مدريد، فوزاً غالياً على نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك مساء الثلاثاء الماضى، افتتح فيها مبابى التهديف.



وخرج كيليان مبابى خلال تلك المباراة، من الملعب مصابا وشارك مكانه رودريجو جوس.



ونشر الفريق الملكى عبر صفحته الرسمية، بيانًا بالتقرير الطبى الخاص با مبابى، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في فخذ ساقه اليسرى، وفي انتظار التطورات".



بينما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، والمهتمة بالفريق الملكى، عن مدة الغياب التى من الممكن يغيبها مبابى عن الملاعب.



وذكر التقرير أنه من الصعب غياب مبابى عن رحلة ريال مدريد المتجهة إلى الدوحة مع ريال مدريد، للمشاركة في نهائي كأس القارات للأندية.



ويخوض ريال مدريد نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل، ضد الفائز من مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي المقرر إقامتها بعد غد السبت.