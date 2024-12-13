محافظ أسوان: هيئة تنمية الصعيد شريك أساسي في دعم خطط المحافظة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أمس الخميس، اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والوفد المرافق له من أجل مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية التى تنفذها الهيئة بعدد من قرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ووائل عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الاستثمارية، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي.

محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد

خلال الاجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على استعراض وبحث سبل تعزيز وتفعيل بروتوكولات التعاون المشتركة، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات المختلفة للإستفادة والإستثمار الأمثل للمقومات والمزايا النسبية المتعددة التى تتمتع بها المحافظة تطبيقاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى وبما يتواكب مع تحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

أسوان تمثل بوابة رئيسية للتنمية فى الصعيد

وأوضح أن أسوان تمثل بوابة رئيسية للتنمية فى الصعيد وعاصمة للاقتصاد الإفريقى ، مشيراً إلى أن الهيئة تعد شريكاً أساسياً فى دعم خطط التنمية الإقليمية بالمحافظة ولاسيما فى مجالات البنية التحتية وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التى تساهم فى تحسين جودة الحياة وخلق الكثير من فرص عمل للشباب الأسوانى ومن أبرزها مشروعات إنشاء المنطقة الاقتصادية واللوجستية العالمية بمنطقة كركر ، والمجمعات الحرفية الجديدة ببلانة بنصر النوبة والرمادى قبلى بإدفو وفارس بكوم أمبو وأيضاً الكوبانية ووادى كركر بأسوان .

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات الجارية بكفاءة وجودة عالية ووفق الجداول الزمنية المحددة ، مع التركيز على تنفيذ المشروعات التى تلبي احتياجات المواطنين وتحقق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات .

فيما قدم اللواء شريف صالح شكره لمحافظ أسوان على اهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد استثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن ومنها إنشاء المنطقة الاقتصادية العالمية والتى تقع على مساحة 3 آلاف و900 فدان بمنطقة كركر والجاري تنفيذها على ثلاثة مراحل .

ولفت إلى أن المنطقة تشمل إنشاء موقف للنقل الدولى وقرية للبضائع، ومحطات وقود، وموتيلات، وكافيهات ومحلات تجارية وخدمات متنوعة ، فضلاً عن مجمع للصناعات الغذائية وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى تحويل منطقة كركر إلى عاصمة اقتصادية لأسوان وقاعدة انطلاق تجارية وسياحية نحو أفريقيا، وخاصة دول الكوميسا وحوض النيل.

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