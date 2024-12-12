كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يصل ملعب "الإرسال" لخوض المران الثاني في قطر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب “الإرسال” في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض المران الثاني قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل، على استاد 974 بقطر.

تدريبات الأهلي مغلقة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب الإرسال بالدوحة استعدادا لمباراة باتشوكا المكسيكي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد ٩٧٤.

وفضل الجهاز الفني إقامة المران بشكل مغلق اليوم؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة .

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.