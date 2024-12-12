نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال لجنة تغيير استخدام الأنشطة بالوحدات والمحلات

عقد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة اجتماعات موسعة اليوم، بمقر المنطقة الجنوبية بحضور أعضاء اللجان المشكلة ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية .

تخلل اللقاء اجتماع اللجنة الفنية برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمتابعة تغيير استخدام او نشاط العقارات والوحدات والتي تتلخص مهامها بالمرور الدوري على الاحياء التابعة لها للوقوف على كافة حالات تغيير الاستخدام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فضلا عن التحقق في مدى توفر وسائل الحماية المدنية بكل العقارات مع اتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها حال عدم توافر تلك الوسائل كإجراء وقائي احترازي .

وأكد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية خلاله اجتماعه، على قيام الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة بحصر كافة الأماكن التي تم تغيير استخداماتها مع متابعة كافة الحالات المستجدة من خلال المتابعة الدورية خاصة للأماكن ذات الأنشطة الخطرة حرصا على سلامة و آمن المواطنين وتجنبا لحدوث العديد من الكوارث مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها لإيجاد الطرق المثلى للتعامل مع مثل هذه المنشآت و ذلك من خلال التنسيق التام مع اللجان الداخلية بكل حي و أعضاء اللجان المشكلة والأجهزة المعنية.

وقد استعرض من خلال التقارير المقدمة من الأحياء حالات تغيير الأنشطة موجها بعمل حصر تفصيلي لطبيعة حالات تغيير النشاط سواء من سكني لإداري أو تجاري و موقف النشاط من أعمال قانون التصالح و تراخيص منظومة المحلات واشتراطات الحماية المدنية على أن يتم الانتهاء من إعداد الحصر والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن كل حالة .

حضر الاجتماع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية و ممثلي الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة و مديرية الإسكان والمرافق و الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي وإدارة المتابعة بمحافظة القاهرة وأعضاء اللجان الفرعية بكل حي وعدد من التنفيذين.