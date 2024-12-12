المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج “نورة” في محافظة بنى سويف

أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج "نورة" في محافظة بنى سويف، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.

وأكدت شيرين ماهر منسقة البرنامج، أن برنامج “نورة” يستهدف التوسع فى تمكين الفتيات فى محافظات أكثر لتحقيق مستقبل أفضل لهن، من خلال منحهن فرصًا أكبر للتعليم والتدريب والتطوير، بما يعزز من دورهن في المجتمع ويسهم في بناء مستقبل مشرق لهن .

حيث يبدأ البرنامج فعالياته فى محافظة بنى سويف بتنظيم دورات تدريبية تستهدف تدريب ١٠٠ ميسرة من قرى "البرج، بهبشين، الزيتون، بنى عدى" بالمحافظة لرفع مهاراتهن الشخصية، وثقلهن بالعديد من المعلومات والمهارات القيادية، علاوة على تدريبهن على الدليل التدريبي للبرنامج لنشر المعرفة به، وتوجيه الفتيات المستهدفات من البرنامج نحو فرص أفضل في الحياة، وتستمر الدورات التدريبية خلال الفترة من ٨ حتى ١٥ ديسمبر.

يذكر أن برنامج "نورة" يستهدف الفتيات من سن 10 حتي 14 عاما، وتبلغ مدته 40 أسبوعًا، يتم خلالهم تدريب الفتيات والمراهقات وتزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر أعراف اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن، وذلك من خلال برامج وورش عمل تتيح لهن تعلم المهارات والتعبير عن أفكارهن وإبداعاتهن.

