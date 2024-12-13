رئيس مدينة الشهداء: لا تهاون في مخالفات البناء والتعامل بحزم

أكد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على عدم التهاون والتعامل بمنتهى الحزم تجاه أيِِ من مخالفات البناء سواء البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

حيث شهدت قرية عشما التابعة إلى الوحدة القروية بكفر عشما، اليوم حملة إزالات تم خلالها إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقواعد وأعمدة خرسانية وطوب أبيض على مساحة ١٢٠ متر٢ بحضور محمد عمران نائب رئيس المدينة ومحمود أبو سماحة رئيس الوحدة القروية بكفر عشما ومهندس محمد الصياد مدير الإدارة الزراعية وقوة من الشرطة.

من جانبه شدد شلبي على التنسيق التام بين الوحدات القروية والجمعيات الزراعية ووجود فرق طوارئ للمراقبة المتواصلة من خلال جولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات بنائية والتعامل الفوري مع المخالفة في المهد، بالإضافة إلى الرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل معها بكل حزم وشدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية لإحكام سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح رئيس المدينة أنه في حالة التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو القيام بأعمال بناء قبل الحصول على ترخيص سوف يتم إحالة المتعدي إلى النيابة العامة، وحرمانه من كافة أشكال الدعم المُقدمة من الدولة بعد الإزالة الفورية للمُنشأ.

وتناشد رئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء المواطنين بعدم الإخلال بأي من مواد قانون البناء لعدم خسارة ممتلكاتهم وإهدار أموالهم أو التعرض للمساءلة القانونية.