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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لكلية تربية نوعية
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية الذى ضم 57 عمل فنى لطلاب كلية التربية النوعية  ، وتم إقامته بمقر المبنى الإدارى لجامعة أسوان ، وذلك فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى .

محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية 

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى المتميز والراقى للوحات الفنية التى قام بتنفيذها طلاب التربية النوعية بجامعة أسوان لما تحمله من معانى عديدة ومتنوعة .

جامعة أسوان بيت الخبرة والشريك للوصول للتنمية المنشودة 

واكد حرصه المستمر لتحقيق التكامل مع جامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة والشريك للوصول للتنمية المنشودة  على أرض عروس المشاتى فى كافة القطاعات والمجالات التنموية والخدمية .

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