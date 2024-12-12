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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"Wicked" يعود لصدارة شباك التذاكر الأمريكي

Wicked
Wicked
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عاود فيلم الفانتازيا “Wicked” للنجمة سينثيا إريفو، صدارة شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 465.5 مليون دولار، جمع منها 330.2 مليونا في الصالات الأمريكية و135.3 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 150 مليون دولار تقريبا. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

يتبع الفيلم قصة صداقة غير متوقعة بين إلفابا وغليندا، وهما ساحرتان متصادمتان في أرض أوز السحرية، تم تصوير إلفابا بشكل خاطئ على أنها ساحرة شريرة وهي تسعى إلى فضح الساحر المحتال والفاسد الذي يحكم الأرض.

Wicked سينثيا إريفو شباك التذاكر الأمريكي