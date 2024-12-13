رئيس مدينة الشهداء يناقش أنشطة الإدارات التنفيذية وملف التصالح واستعدادات امتحانات نصف العام

عقد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز والمدينة بحضور محمود عبد الدايم ومنال عبده نائبا رئيس المدينة، وأشرف مطر سكرتير المجلس ومديري الإدارات بالشهداء، ورؤساء الوحدات القروية.

واستهل رئيس المدينة الاجتماع بالتعرف على مديري الإدارات باعتباره أول اجتماع للمجلس التنفيذي بعد توليه رئاسة المركز والمدينة.

وتعرف شلبي على الأنشطة التي تقوم بها كل إدارة من الإدارات على حده خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة الأعمال بجميع الإدارات.

واستجاب رئيس المدينة لمطلب مدير الإدارة التعليمية بالإشراف والمتابعة لتأمين جودة وسرعة الإنترنت بمدارس المركز والمدينة؛ استعدادًا لامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد رئيس المدينة على المراقبة المستمرة للأسواق مؤكدًا على التنسيق بين إدارة التموين والإدارة البيطرية والصحة والأمن الصناعي مشيرًا إلى أن يتم ذلك وفق خطة عمل لضمان الضبط المستمر للأسواق والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

واختتم شلبي اجتماع المجلس التنفيذي بمطالبة جميع الإدارات بالمشاركة في توعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على مخالفات البناء أو استكمال الملفات الغير المستوفاة ودفع الرسوم المستحقة حفاظًا على ممتلكاتهم، مؤكدًا على أنه تم حصر الملفات الغير مستوفاه بالفعل والإعداد لحملات إزالة مكبرة بالمدينة وجميع القرى.