أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، في البنوك العاملة في مصر بنحو 20 قرشاً مع ختام تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وجاءت الأسعار كالأتي:-

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشاً للشراء والبيع.