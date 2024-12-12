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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار
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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، في البنوك العاملة في مصر بنحو 20 قرشاً مع ختام تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وجاءت الأسعار كالأتي:-

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشاً للشراء والبيع.

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