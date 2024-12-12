منتخب مصر للإسكواش يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للرجال

تأهل منتخب مصر للرجال، إلى نصف نهائي بطولة العالم لفرق منتخبات الإسكواش، بعد فوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0، وذلك فى مباراة ربع النهائى والتي تستضيفها هونج كونج، وذلك فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

نتائج المباريات

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

- فوز كريم عبد الجواد على فالنتين راب بنتيجة 3-0 .



- فوز علي فرج على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1 .

تأهل مصر لنصف النهائي

بهذا الفوز تأهل المنتخب المصري لرجال الإسكواش، إلى نصف نهائي البطولة الأعرق فى تاريخ منتخبات الإسكواش.

ويحمل المنتخب المصري للإسكواش، لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات، ويسعى لأثبات هيمنته على البطولة كما هو الحالي في جميع البطولات العالمية للإسكواش.

لاعبو منتخب مصر للإسكواش

ويضم المنتخب المصري لرجال الإسكواش، كلا من:

- النجم علي فرج، صاحب الـ 32 سنة، ولاعب وادى دجلة.

وهو بطل العالم للكبار 4 مرات، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مصطفى عسل، صاحب الـ 23 سنة، ولاعب نادى بالم هيلز.

وهو بطل العالم للناشئين مرتين عامي 2018 ، 2019، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مازن هشام صاحب الـ 30 سنة.

وأعلى تصنيف وصل إليه الخامس عالميا.

- النجم كريم عبد الجواد، صاحب الـ 33 سنة.

وهو بطل العالم للكبار مرة واحدة عام 2016، واعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميًا.