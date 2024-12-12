شاهيناز تطرح أغنية "علمني الشقاوة".. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "علمني الشقاوة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية "علمني الشقاوه" من كلمات الشاعر الغنائي فيصل همامي، وألحان آدم حسين، توزيع موسيقي تركي، فيديو ميدو بارون، إدارة إنتاج محمد العشري.

ويقول مطلع أغنية “علمني الشقاوه”:"علمني الشقاوه

حبك والقساوه

جي ليه دلوقتي تشكي

جي تتفاهم معايا

العند بغباوه

نار ملهاش هداوه

امتى يوم فكرت فيه

او في يوم همك رضايا".

يذكر أن أخر أعمال شاهيناز الغنائية: “كده فل، مصرية، ،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان”.

https://youtu.be/cRFMO_JiM-g?feature=shared