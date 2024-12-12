لتقديم أوجه الدعم.. قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" يزورون مستشفى الناس

قامت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، بزيارة مستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعتبارها واحدة من المستشفيات الرائدة في العمل الأهلي وتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين.

وضم وفد قيادات الأمانة المركزية، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائبة رشا رمضان أمين المرأة المركزي للحزب، والنائب محمد زكي الوحش، أمين الصحة والسكان المركزي للحزب، فضلا عن هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب.

وحرصت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل على تقديم الإعانات النقدية والعينية للمستشفى، للتيسير على كافة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال المساهمة في تطوير المنظومة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقدت قيادات الأمانة المركزية للحزب، خلال الزيارة، الأقسام المختلفة ونوع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان للمواطنين وكفاءتها، فضلا عن الأجهزة الطبية، وزاروا عدد من المرضى ممن يتلقون العلاج بالمستشفى، كما استمعوا لشرح مفصل من الأطباء والجراحين حول نسب الشفاء في المستشفى.