وفاة محامٍ شاب أثناء تأدية عمله في محكمة المنيا

سادت حالة من الحزن بمحافظة المنيا، على فقدان المحامي أحمد حسونة، الذي توفي بشكل مفاجئ أثناء تأديته عمله في محكمة المنيا.

وفاة محامى فجأة اثناء تأدية عملة بالمنيا



المحامى توفى أثناء تأدية عمله

وقال المحامي أحمد مصطفى، أحد أصدقاء المحامي المتوفى، أن الراحل كان يؤدي عمله بشكل طبيعي اليوم داخل محكمة المنيا، ولكنة فجأة سقط على الأرض وفارق الحياة، أثناء ذهابه لأداء الصلاة.

وأضاف أن الرحل كان تجمعه علاقة طيبه مع الجميع، وكان يتمتع بحسن الخلق، ولكنهم فوجئوا جميعا اليوم بسقوطه بشكل مفاجئ على الأرض ليفارق الحياة، مشيرا إلى أن الرحل لم يكن يعاني من أي مرض.

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء

وقد تحول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الي سرداق عزاء حزنا على وفاة المحامي الشاب، فيما حرصت نقابة المحامين الفرعية في محافظة المنيا، على نعي المحامي الراحل أحمد حسونه خلال بيان رسمي نشر عبر حساب النقابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي .