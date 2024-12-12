خالد فتحي: رفع الأعباء المالية عن الأندية أهم أولوياتنا لتطوير كرة اليد

وجه خالد فتحي المرشح على منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، رسالته إلى الجمعية العمومية قبل ساعات من إجراء انتخابات اتحاد كرة اليد التي تقام غدا الجمعة في الثانية ظهرا .

وقال خالد فتحي: "حانت لحظة التغيير بعد كل الزيارات للأندية والجمعيات العمومية لكرة اليد، أعد بتحقيق مصالح الأندية".

وأضاف: "ملامح برنامجي الانتخابي يعتمد على تخفيف أعباء الأندية ماليا وتقليل المطالبات المالية وخلق إيرادات لكل الأندية، لتوسيع الأنشطة وزيادة قاعدة ممارسة اللعبة، وذلك يجعل هناك لاعبين جدد للمنتخبات القومية يتم الاستفادة منهم فنيا وتستفيد منهم الأندية ماديا".

وتابع: "تلك الأنشطة تعتمد على المدربين، سيكون هناك برامج لإعداد المدربين وتطويرهم وإجراء المعايشات في أوروبا للاستفادة من المدارس المختلفة، وكذلك الحكام وهم عنصر مهم في المنظومة وسيتم الارتقاء بمستواهم".

وأتم: "كلي ثقة في أعضاء الجمعية العمومية بإحداث التغيير اللازم لتطوير كرة اليد المصرية وذلك للمصلحة العامة وكرة اليد بشكل خاص".

وتضم قائمة خالد خالد فتحي في الانتخابات كلا من خالد ديوان المرشح لمقعد نائب الرئيس، ونبيل خشبة المرشح لمقعد أمين الصندوق، والمرشحون لمناصب العضوية: عمرو فتحي، خالد صالح، محمد جمال هليل، أحمد زقزوق، عبير عقيل، عمرو الشناوي.