افتتاح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بكوم أمبو السبت المقبل

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لافتتاح أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 560 ميجاوات يوم السبت المقبل.

وعلمت “البوابة نيوز”، أنه من المتوقع حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لافتتاح المحطة، بمرافقة عدد من المسئولين ومنهم وزير الكهرباء ومحافظ أسوان، بالإضافة إلى مسئولي شركة النويس الإماراتية المنفذة والمالكة للمشروع.

وتبلغ مساحة المحطة نحو 10 آلاف متر مربع ، وتقع في محافظة أسوان ، كما تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء ومن المقرر قيام المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع ، فيما تم تدشين المحطة بنظام “BOO” البناء والتشغيل والتملك ، وتضيف 560 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء من خلال محطة أبيدوس للطاقة الشمسية

وكانت شركة “إيميا باور” الإماراتية، أعلنت أن المحطة ستساهم في توفير الكهرباء لنحو 256 ألف منزل في مصر، حيث تتجاوز استثمارات إيميا باور في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، 2 مليار دولار، من خلال 3 مشروعات رئيسية هي: محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية (قدرة 500 ميجاوات- نظام بطاريات التخزين BESS قدرة 300 ميجاوات في الساعة)، ومشروع مزرعة "آمونت" لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومحطة "أبيدوس 2" (قدرة 1000 ميجاوات- مع نظام BESS بقدرة 600 ميجاوات في الساعة).