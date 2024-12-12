تشييع جنازة أم ورضيعها لقيا مصرعهما إثر تسرب غاز داخل منزلهما بالمنيا

في مشهد حزين أبكى العيون، شيع أهالي محافظة المنيا جثامين أم ورضيعها لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز بمنزلهم في إحدى قرى مركز المنيا، فيما أصيب زوجها اختناقا بسبب تسرب الغاز وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تشبع جثمان ام ورضيعها بالمنيا

تسرب غاز بالمنزل فى احدى قرى المنيا

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسرب غاز داخل منزل في احدي قري مركز المنيا مما نتج عن سقوط ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "إ.ح" 19 سنة، وطفلها عمره 7 شهور، فيما اصيب "م.ع" 25 سنة، اختناقا إثر تسرب الغاز داخل منزلهم بالمنيا.

نقل المصابين الى المستشفى

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وايداع المتوفيين داخل ثلاثة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.