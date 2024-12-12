ناجح العشرى عن فوزه بصالون الشباب: تُشجع الفنان على تقديم فن بشكل مغاير

أعرب الفنان ناجح العشري، معيد بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير بجامعة الأقصر، وأحد المشاركين بصالون الشباب في دورته الـ35، عن سعادته بالمشاركة والفوز بجائزة اقتناء.

وقال "العشرى" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الجوائز، سواء كانت جوائز الصالون أو جوائز الاقتناءات، تُشجع الفنان على تقديم فن بشكل مغاير، وأفكار جديدة، لتغيير الفكر المناهض للتعمير، وهذه هي رسالة الفن بشكل عام.

وعن فلسفة العمل المشارك في صالون الشباب، أوضح ان العمل يأتي باسم "آدم"، وهو يحكى عن شجرة الحياة وعلاقتها بالخطيئة مع السيدة حواء الشريكة لآدم في رحلته الحياتية سواء في الحب المتبادل وبناء وتعمير الكون وانعكاسه على واقعنا المعاصر، وكيف نستطيع التعايش فيه.

تابع: " اللوحة رؤية معاصرة للمجتمع بشكل جمالي وعن الحصان فهو رمزية لآدم علية السلام ومحاولة لتجسيده فى شكل الحصان القوى المندفع الجرئ الذى يحاول وسط كل المشاكل الاجتماعية تجميل وتعمير الكون وتغيير الواقع الاجتماعى".

واختتم الفنان ناجح العشرى، حديثة ان المشاركة فى الصالون هذة الدورة 35، مختلف لأن الأعمال اختيرت بعناية من خلال أساتذة للفنون ونقاد مهمين، منهم الفنان الكبير طبعا عمر طوسون وهو قوميسير الصالون.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب، الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مساء امس الاربعاء، وذلك في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت شعار "استلهام"، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين، من بينهم الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والفنان عمر طوسون، القوميسير العام للمعرض، والفنان التشكيلي الدكتور صلاح المليجي، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون.