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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سقوط بشار.. كندة علوش: "السوريين رجعوا يتنفسوا"

كندة علوش
كندة علوش
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مازالت أصداء سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والوضع هناك يستحوذ على الاهتمام، وحرصت الفنانة السورية كندة علوش على التعليق عبر حسابها الرسمي على موقع "x".

وقالت كندة: "لو تدركوا غلاوة النفس وقيمته.. لفهمتم فرحة السوريين السورين رجعوا يتنفسوا..".

وتعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل "ناقص ضلع" من إخراج محمد شاكر خضير، الذي انطلق تصويره خلال الأيام الماضية، بعد غياب 3 سنوات، منذ تقديمها مسلسل "ستات بيت المعادي"، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي "Why Women Kill "وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.

سقوط بشار كنده علوش السوريين رجعوا يتنفسوا