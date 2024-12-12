أعراض نقص مخزون الحديد فى الجسم

يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوى الجسم على ما يكفى من الحديد، حيث تختلف علامات وأعراض نقص الحديد باختلاف شدة فقر الدم والعمر والحالة الصحية الحالية فى بعض الحالات لا يعانى الناس من أى أمراض.

أعراض نقص مخزون الحديد بدءا من الاكثر شيوعا بالإضافة إلى ما يجب عليك فعله إذا كنت تعتقد أنك تعانى من نقص الحديد.

1_ تعب غير عادى

الشعور بالتعب الشديد هو أحد أكثر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شيوعا وهذه الأعراض شائعة أيضا لدى الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفى من الحديد حتى لو لم يتم تشخيصهم بنقص الحديد.

2_ شحوب فى البشرة

تعد البشرة الاكثر شحوبا من المعتاد وكذلك اللون الباهت للجفون السفلية من الداخل من الاعراض الشائعة الاخرى لنقص الحديد يعطى الهيموغلوبين الموجود فى خلايا الدم الحمراء الدم لونه الاحمر لذا فإن المستويات المنخفضة الناتجة عن نقص الحديد تجعل الدم اقل احمرارا هذا هو السبب فى ان الجلد يمكن ان يفقد بعضا من لونه او دفئه لدى الاشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

3_ ضيق فى التنفس

يمكن الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الاكسجين فى جميع انحاء الجسم وعندما تكون مستويات الهيموغلوبين منخفضة اثناء نقص الحديد تنخفض ايضا مستويات الاكسجين هذا يعنى ان عضلاتك لن تتلقى ما يكفى من الاكسجين للقيام بالانشطة العادية مثل المشي.

4_ الصداع

قد يتسبب نقص الحديد فى حدوث الصداع لا سيما لدى من هم فى فترة الحيض فعلى الرغم من وجود العديد من اسباب الصداع الا ان الصداع المتكرر قد يكون احد اعراض نقص الحديد.

5_ خفقان القلب

الهيموغلوبين هو البروتين الموجود فى خلايا الدم الحمراء الذى يساعد على نقل الاكسجين فى جميع انحاء الجسم ففى حالة نقص الحديد تعنى المستويات المنخفضة من الهيموغلوبين ان القلب يجب ان يعمل بجهد اكبر لحمل الاكسجين وقد يؤدى ذلك الى عدم انتظام ضربات القلب او الشعور بأن قلبك ينبض بسرعة غير طبيعية.

أعراض تفاقم نقص مخزون الحديد.

مع تفاقم فقر الدم قد تشمل الاعراض ما يأتى:

• اظافر هشة.

• الرغبة فى تناول الثلج او غيره من الاشياء غير الغذائية.

• الشعور بالدوار عند الوقوف.

• التهاب اللسان وقرحة الفم.

• تساقط الشعر.