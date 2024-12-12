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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يكلف بإجراء عملية عاجلة بالمجان لمريض بمستشفى شبين الكوم

جانب من العملية الجراحية
جانب من العملية الجراحية
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أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان فورا بمستشفى شبين الكوم، للجراحات المتخصصة لمريض ستيني يعانى من ألم شديد أسفل الظهر وخزل بالطرفين السفليين وعدم القدرة على المشي لمسافات قصيرة.

 وذلك نتيجة وجود ضيق شديد بالقناة العصبية القطنية، وضغط شديد لجذور الأعصاب وانزلاق غضروفي متعدد، وخضع المريض لجراحة دقيقة لاستئصال الغضروف وتوسيع القناة العصبية وتسليك لجذور الأعصاب وإزالة الالتصاقات والأنسجة الضاغطة، وشدد محافظ المنوفية على تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض .
وأشار الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، إلى أنه تم اليوم إجراء العملية بنجاح والمريض خرج للقسم الداخلي حتي يتماثل للشفاء، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، مضيفا أن طاقم طبي على أعلي مستوي قام بإجراء العملية، تحت إشراف الدكتور احمد مبارك استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والدكتور علاء عبد الخالق استشاري التخدير ، مثمنا الدور الفعال للأطقم الطبية والفرق المعاونة ما ساهم في نجاح التدخل الجراحي .
وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة ومد يد العون ودعم القطاع الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التدخل الجراحى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية المخ والاعصاب جراحة المخ والأعصاب