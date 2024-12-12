محمود سنوسي عن فوزه بصالون الشباب: لحظة منحتني شعورًا بالإنجاز

قال الفنان محمود محمد سنوسي، أحد المشاركين والفائزين بجائزة اقتناء بصالون الشباب، إن الصالون يُعد أحد أهم الفعاليات الفنية التي تسلط الضوء على إبداعات الشباب المصري، في مجالات متعددة تشمل التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ.

وأضاف "سنوسى"فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه يشعر بمزيج من الفخر والامتنان، لحظة الوقوف أمام الجميع والاعتراف بجهوده للمضي قدمًا على الاستمرار في الإبداع، لافتًا انه يشعر بالسعادة الغامرة لأن عمله وجد التقدير الذي يستحقه، إنها لحظة تمنحه شعورًا بالإنجاز.

وعن العمل المشارك والفائز قال: "احتفال عربات الكارو بالمولد مع الأطفال" تُبرز أجواء البهجة والاحتفال الشعبي في المولد، تُظهر اللوحة عربات الكارو المزينة بألوان الزاهية، وهي تحمل الأطفال الذين يضحكون ويغنون بفرح. روح الاحتفال الجماعي الذي يجمع بين البساطة والفرح."

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب، الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مساء امس الاربعاء، وذلك في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت شعار "استلهام"، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين، من بينهم الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والفنان عمر طوسون، القوميسير العام للمعرض، والفنان التشكيلي الدكتور صلاح المليجي، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون.