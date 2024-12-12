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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يتفقد مدرسة 6 أكتوبر ويشهد مهرجان الأنشطة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، ويشهد مهرجان الأنشطة وتفعيل  مبادرة الفيوم تتحدث.

بحضور محمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية، وإدارة المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة.

جانب من الاحتفالية 

تفقد وكيل الوزارة، ومرافقوه معرض الأنشطة بالمدرسة، ويحتوى على الحرف اليدوية والسلال والفخار والوسائل التعليمية، والأنشطة التربوية والتعليمية، والتى تم إنتاجها من خامات البيئة. 

كما يحتوى المعرض على عدد من ورش العمل، ومنها ورشة عمل الصحافة المدرسية، وورشة عمل الإقتصاد المنزلى، وورشة عمل المكتبة، وورشة عمل التربية الفنية.

كما احتوى مهرجان الفيوم تتحدث على السوق المصري  (سوق مصغر للسوق المصري )، ويشمل  الخضروات والفواكه وفرن الخبيز البلدي.

شهد وكيل الوزارة، احتفال المدرسة، (مهرجان الفيوم تتحدث)  ، ويشمل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية عن محافظة الفيوم وتراثها العظيم فى شتى المجالات.

جانب من المتابعة 

أشاد وكيل الوزارة ، بمهرجان الفيوم تتحدث بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم، وقدم رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة هند صفي الدين محمود مديرة المدرسة، وفريق العمل بالمدرسة، وذلك لتفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، وكذلك المستوى المتميز لطالبات المدرسة للعروض المقدمة خلال المهرجان، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل مبادرة الفيوم تتحدث بجميع المدارس على مستوى المحافظة، وذلك لدورها الهام فى التعرف على جميع المناطق السياحية والأثرية والشخصيات التاريخية فى جميع المجالات فى المحافظة، بالإضافة إلى التعرف على الحرف والمهن التى تتميز بها محافظة الفيوم.

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