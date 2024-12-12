رئيس أشمون يتابع استكمال أعمال الرصف بطريق 21 (أشمون -طليا- البرانية - الكوادي- كمين أبو يوسف)

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تذليل كافة العقبات وإنجاز المهام لسرعة لإنهاء أعمال الرصف بطريق (أشمون - طليا - البرانية - الكوادي - كمين أبو يوسف ) نظراً لأهمية هذا الطريق وحيويتة ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم

حيث قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة إستكمال أعمال الرصف بطريق 21 (أشمون - طليا -البرانية - كمين أبو يوسف)، والذي يتم رصفه بداية من كوبري النجار بأشمون وحتى مستشفي المشرق بالكوادي بطول حوالي 10كم كمرحلة أولى من إجمالي طول الطريق حتي كمين أبو يوسف والتي يقدر بحوالي17كم والذي يتم تنفيذه بواسطة مديرية الطرق والنقل بالمنوفية وشركة الوعد المنفذه للأعمال .



من جانبه، أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي مركز أشمون.