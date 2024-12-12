سبينيس تفتتح فرعها الثلاثين بالنزهة الجديدة.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2024 - 03:43 م

افتتحت سبينيس إيجيبت اليوم الخميس أحدث فروعها الكائن في شارع طه حسين امام المستشفى السعودي الألماني النزهة الجديدة ليصبح الفرع الثلاثين ضمن سلسلة فروع سبينيس المنتشرة في 9 محافظات علي مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – المنيا – الغردقة – الأسكندرية – الساحل الشمالي).



وتبلغ مساحة هذا الفرع 1300 متر إجمالًا منها ألف متر مساحة تشغيلية و300 متر تخزينية ورغم أنه من الفروع متوسطة المساحة إلا أنه وبحكم موقعه يعتبر من الفروع شديدة الأهمية لأسباب سنوضحها فيما بعد.



كما أنه يضم جميع أقسام السوبر ماركت وعلى رأسها البقالة ومنتجات الألبان والخضراوات والفواكه الطازجة بالإضافة إلى أقسام محدودة نسبيًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل ومن الأقسام التي تتواجد بالفرع قسم المخبوزات الذي يوفر مخبوزات سبينيس الطازجة بجودتها العالية والمعروفة لعملائها.



وكما ذكرنا سابقًا فإن لهذا الفرع أهمية كبيرة بحكم كونه يقع في منطقة سكانية ذات كثافة عالية ومستوى اجتماعي مرموق حيث يلبي الفرع احتياجات العملاء من كافة السلع والمنتجات بأعلى جودة وبأسعار مناسبة كما أنه يؤدي إلى اتساع رقعة الخدمات التي يمكن تغطيتها لكافة مناطق مصر الجديدة من مستخدمي منصة البيع الالكترونيwww.spinneys-egypt.com.

ولعل هذه السمات المميزة للمنطقة كانت من الاسباب الرئيسية التي أدت إلى الترحيب الشديد من قبل العملاء بافتتاح هذا الفرع والذي حرصت سبينيس من خلاله على توفير منظومة تسوق بجودة عالية اعتبارًا من مراحل التأسيس حيث بلغت استثماراته الكلية 75 مليون جنيه حتى تستطيع توفير كافة احتياجات العملاء من كافة السلع والمنتجات بجودة سبينيس المعروفة.



ويوجد بالفرع ايضًا سلة المنتجات التي تحمل علامة سبينيس او علامات تابعة لها وهي المنتجات التي تصنعها سبينيس بمعرفتها لتحقق شرط الجودة العالية والسعر المناسب حيث أن هذه المنتجات تطرح بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 20 % من مثيلتها في السوق المصري.



ومن المسلم به أن هذا الفرع سينضم بالضرورة إلى المساهمة في المبادرات البيئية والاجتماعية التي تشارك فيها سبينيس مثل مبادرة "دورها" لإعادة تصنيع العبوات البلاستيكية ومبادرة "تجدد" لتدوير زيوت الطهي المستعملة بالإضافة إلى صناديق التبرعات لمبادرة (مستشفيي بهية) للكشف والعلاج المبكر للسيدات والتي تعتبر سبينيس من أكبر الداعمين لها.