رسالة تامر عاشور بعد حصد جائزتين في "بيلبورد" عربية بـ"هيجيلي موجوع"

عبر الفنان تامر عاشور عن سعادته بحصد جائزتين في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" عربية الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية ٢٠٢٤ وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

وكتب تامر عاشور عبر حسابه على موقع "X":"‏الحمد لله انا بعتبر ٢٠٢٤ خلصت على كده باستلام الجائزتين المهمين جدا من بيلبورد اللي بجد بشكرهم من كل قلبي "افضل اغنيه مصريه " ٢٠٢٤ واغنيه العام على مستوى الوطن العربي لنفس السنه والحقيقة عندي رساله ولازم اوضحها بشكل اتمنى تستوعبوه".

وتابع تامر: "صنّاع العمل اللي فُزت بيه "بالأرقام" وهم شغالين عارفين كويس جدا ان حواليهم ملحنين وشعراء وموزعين جامدين .. وشاطرين ويتعملهم الف حساب وشغالين مع انجح النجوم في مصر على مدار سنين .. علشان كده صنّاع العمل نجحوا ودخلوا وسط الكبار بالأعمال، علشان أمْنوا باللي حواليهم ونجاحهم، على الصعيد الشخصي انا كموهوب زيي زيهم بالظبط مآمن بكل الموهوبين والفنانين الكبار اللي حواليا ايا كانوا بيقدموا ايه "rap” “pop “ " شعبي " المهم عنده الموهبه ولا معندوش مش متخصص في المزيكا ولا مش متخصص سيد درويش اتعلم الكتابه في سن ال ١٠ سنوات "فنان الشعب "، سيد مكاوي متعلمش اساسا".

وأضاف عاشور: "وعلى صعيده مثلا، يحي الفخراني دكتورعزت ابو عوف دكتور احمد مظهر كليه حربيه احمد زكي دبلوم صناعه اسماعيل يس من ابتدائي خرج، الزعيم عااااااااااادل امام كليه زراعه، انا نفسي بكالريوس تجاره خارجية".

واستطرد تامر: "عمرها ما كانت شرط أنا تجربتي كانت اني دخلت كليه تربيه موسيقيه ومتوفقتش فيها بسبب ايه مثلا تفتكروا نسبه الغياب والله ومع ذلك لحنت فوق ال ١٥٠ لحن لكل فنانين الوطن العربي بلا استثناء ماعادا واحد بس وانا مش قسم تأليف موسيقي ولا حاجه وعندنا فنان كبير برضه كان عمل اعمال كتير مكسره الدنيا وكان خريج حقوق فا بالعكس والا بقى كل الاساتذه المتخصصين والطلاب اللي بيدَرّسوا ويدرسوا ف الكليات والمعاهد الفنيه بقوا نجوم كبار ومبقاش حد بيدَرِّس بقى".

وأردف عاشور: "محدش ودنه بتتصمم بطريقه معينه علشان دارس موسيقى، ده اسمه تضليل ، يقولوا على نفسهم متخصصين وبيزوروا، اه والله العظيم وانا قد حلفاني بيزوروا نسب استماعهم وهي موجوده وباينه لكل الناس وكأن الجمهور مبيفهمش وبيستخف بيهم ويطلعوا يقللوا من اللي مش عارفين يوصلولهم ويطبلوا لزمايلهم الكبار مقاما وفنّا قال يعني بقوا كده كبار مع بعضيهم، تضليل الناس في البرامج بأرقام وهميه وبيرتبوا كمان هم رقم كام ف السوق ومقفلين اللعبه بشكل عبقري عالآخر واعلى اغنيه عندهم السنه دي لا تتخطى ال ٧ مليون السؤال بقى".

واختتم تامر عاشور حديثه وقال: "هل علشان ربنا كتب ليا النجاح السنادي ب افضل اغنيه على مستوى الوطن العربي وافضل اغنيه ف مصر يبقى انا ملك العالم ؟ او باقي الفنانين مالهمش وجود .. بما فيهم المُضلل حتى ؟ انا متأكد وعلى يقين ان ممكن بكره فنان ولا انا ولا انت سمعنا عنه يعمل عمل فني محترم وياخدها السنه الجايه وده تنافُس وده جمال المزيكا وحلاوتها انها بتتنوع وتختلف من شخص لآخر ببصمه كل شخص موهوب مش دارس ولا متخصص علشان نخلق رصيد يستفيد منه الجمهور بدون تزوير في ارقام وضحك ع الدقون ف برامج واخيرا شوف انت بتعرف تعمل A وانا بعرف اعمل A بعرف اعمل ال ٢".

أغنية "هيجيلي موجوع"، غناء تامر عاشور، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.