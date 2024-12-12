رئيس اتحاد السلاح: هدفنا الاستمرار في الإنجازات ببطولات العالم والأولمبياد

أكد طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتوقف عن العمل، فبعد تحقيق الإنجاز الأولمبي في باريس 2024 بدأنا في العمل من أجل إعادة الإنجاز في لوس أنجلوس 2028.

وقال الحسيني، إن الاتحاد المصري للسلاح من أنجح الاتحادات في مصر حيث تتواجد فيه جميع عناصر النجاح في منظومة عمل متناسقة، مشيرًا إلى أن أهم عناصر الاتحاد متوسط أعمار اللاعبين المنخفض، مما يؤكد الاستمرارية في النجاح، حيث أن متوسط عمر اللاعبين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية -لوس أنجلوس 2028 - سيكون مماثلًا لمتوسط عمر اللاعبين الذين شاركوا في أولمبياد باريس 2024 وهو 26 سنة، فعلى سبيل المثال محمد السيد صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024، شارك في أولمبياد طوكيو وهو في سن ال 18 عاما ثم شارك في باريس 2024 وهو في عمر ال 21 عاما وفي أولمبياد لوس أنجلوس سيكون عمره 25 سنة، فجميع الأبطال الذين حققوا مراكز متقدمة في باريس سيمثلون مصر في لوس أنجلوس 2028.

وأوضح الحسيني، أن المنتخبات المصرية للرجال في الأسلحة الثلاثة تضم مجموعة اللاعبين المميزين بأعمار متباينة، مشيرا إلى أننا لدينا زياد السيسي لاعب ذو خبرة سيكون في الثلاثين من عمره في أولمبياد لوس أنجلوس، ومحمد السيد ومحمد حمزة ومحمد عامر سيكونون في العشرينات خلال الأولمبياد القادمة وأيضا لدينا لاعبين ناشئين مبشرين مثل عبد الرحمن طلبه ومحمود السيد وهشام السداوي، وهذه المجموعة من اللاعبين مرشحين لتحقيق نتائج مميزة.

وأضاف الحسيني، أن السلاح المصري يمتلك كل مقومات النجاح، وسنعمل من الآن على تحقيق إنجاز أولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مرورًا ببطولات العالم للكبار والناشئين وبطولات الجائزة الكبرى وكؤوس العالم، حيث ستكون هذه البطولات مقياسا نستطيع من خلال نتائجنا فيها أن نتوقع ما يمكننا تحقيقه في الأولمبياد القادمة، وهو ما سنحدد قبلها بعام واحد رغم أننا نهدف من الآن تحقيق أكثر من ميدالية أولمبية.

وأكد الحسيني أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدعم اتحاد السلاح بقوة خاصة بعد النتائج الرائعة التي حققها الاتحاد سواء في بطولات العالم أو الأولمبياد، حيث حقق اتحاد السلاح 100 % مما تم توقعه، مما يؤكد أن اللعبة على الطريق الصحيح ويزيد الثقة في الاتحاد، وبالتالي زيادة الدعم حسب الخطة الموضوعة خاصةً في الإعداد.

وقال الحسيني أن مصر تحظى بثقة الاتحاد الدولي للعبة فبعد نجاح مصر في تنظيم البطولات الهامة خلال الأعوام الماضية أسند الاتحاد الدولي لنا هذا العام تنظيم ثلاث بطولات هامة، حيث ستستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة (ناشئين) رجال وسيدات خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وأضاف، أنه في التاسع من مارس ستنظم مصر مثل العام الماضي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش (كبار) رجال وسيدات، وستستضيف القاهرة أيضا في ختام شهر مارس المقبل بطولة كأس العالم لسلاح السيف سيدات.

وقرر الاتحاد المصري للسلاح إقامة جميع بطولات كأس العالم للسلاح في العاصمة الإدارية لتوافر كافة الإمكانيات لتنظيم بطولات عالمية يتحدث عنها العالم كالمعتاد.