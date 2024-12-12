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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة الدواء تستقبل وفدًا صينيًّا لبحث سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت هيئة الدواء المصرية وفدا من جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون المصري الصيني في مجال الصناعات الدوائية، وذلك بحضور لو تشون شنغ، وزير مستشار المسؤول عن شؤون التعليم، وتشانغ هوا شنغ، وزير مستشار المسؤول عن شؤون العلوم والتكنولوجيا، ويوان تشاو السكرتير الثاني، وجيا فانغ، السكرتير الثالث وممثل عن التمثيل التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول ذات المرجعية الكبرى في صناعة الدواء.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور، يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية لتوطين وتعميق الصناعات الدوائية وخاصة المستحضرات المبتكرة والحيوية بجمهورية مصر العربية، وكذلك تناول عدداً من المبادرات التي توليها هيئة الدواء المصرية الاهتمام ومنها توطين صناعة المواد الخام، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين فيما يخص تسجيل المستحضرات الدوائية العشبية وإصدار مصر للمونوجراف العشبي "الإصدار الثالث"، وإمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع وتبادل الخبرات في المجال الدوائي فى عدد من المستحضرات البيولوجية.

وأكد لو تشون شنغ، وزير مستشار المسئول عن شؤون التعليم، باهتمام الجانب الصيني بتقديم مقترحات لتعزيز التعاون الدوائي بين البلدين، والتوسع في صناعة الدواء ووجود عدد من الشركات الصينية التي تتعاون مع شركات ومصانع في مصر تختص بصناعة المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا بالطب التقليدي والأدوية العشبية وتطمح لتعزيز التعاون في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الإستثمار وزيادة نفاذ المستحضرات بالأسواق، وتحقيق كفاية السوق المحلي من المستحضرات الصيدلية، وتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين المستحضرات الطبية والمواد الخام الدوائية بمصر.

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