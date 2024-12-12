أبرزها تخفيف الوزن .. 5 فوائد صحية لشرب الماء

لابد أنك سمعت عن أهمية شرب الماء، لذا فمن المهم أن تحرص على شرب الكمية التى تحتاجها، وذلك يعتمد على حجمك ومستوى نشاطك وحالة الطقس وصحتك العامة.

1ـ يساعد على الهضم

جنبا الى جنب مع الألياف فإن الماء مهم للهضم الجيد؛ فهو يساعد على هضم الطعام ويمرره بسلاسة من خلال الجهاز الهضمى إذا كنت تعانى من الجفاف فإن جسمك يمتص كل الماء ويترك القولون الخاص بك جافا، ويجعل عملية نقل الفضلات أكثر صعوبة.

2ـ يقلل من حصى الكلى

قد يكون أحد أسباب حصوات الكلى، هو عدم شرب كفاية من الماء؛ حيث تذيب المياه الأملاح والمعادن الموجودة فى البول، والتى تشكل البلورات الصلبة المعروفة باسم حصوات الكلى، وحصوات الكلى لا يمكن أن تتشكل فى البول المخفف لذلك يمكنك تقليل من خطر الإصابة بحصى الكلى مع الكثير من الماء.

3ـ يساعد فى تخفيف الوزن

من فوائد شرب الماء أنه يساعدك على الشعور بالشبع استبدل المشروبات المليئة بالسعرات الحرارية بالماء، حيث أن شرب كوبا قبل الوجبات سيساعدك على الشعور بالشبع ويساعد الماء على حرق السعرات الحرارية، خصوصا إذا كان باردا، حيث يعمل جسمك على تسخين الماء.

4ـ يغذى بشرتك

الخطوط الدقيقة والتجاعيد تكون أعمق عندما تكون مصاب بالجفاف، ومياه الشرب ترطب خلايا الجلد مما يجعل وجهك يبدو أصغر سنا، كما أنها تساعد على خروج الشوائب من جسمك وتحسن الدورة الدموية وتدفق الدم مما يساعد على توهج بشرتك.

5ـ يعزز طاقتك

اذا كنت تشعر بالاستنزاف والجفاف يجعلك تشعر بالتعب ويمكن ان تساعد الكمية المناسبة من الماء القلب على ضخ الدم بشكل أكثر فعالية ويمكن للمياه ان تساعد فى نقل الاكسجين والمغذيات الاساسية الاخرى الى خلاياك.