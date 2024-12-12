جامعة الفيوم: حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وذلك اليوم الخميس.

جانب من الاحتفالية

بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء لجنة التحكيم (الفنانة عزة لبيب، والفنان ياسر عزت، والمخرج إسلام إمام) ومنسقي الأنشطة الطلابية على مستوى الكليات والطلاب المشاركين.

رئيس جامعة الفيوم: معظم فناني مصر تخرجوا من مسارح الجامعات

أكد الدكتور ياسر مجدى حتاته أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة الطلابية التى تفرز العديد من المواهب فى المجالات الفنية والثقافية والعلمية والابتكارية وأن مشاركة الطلاب فى المهرجان هو الهدف الاسمى، مشيرًا إلى أن معظم فناني مصر تخرجوا من مسارح الجامعات، وقدم الشكر لأعضاء لجنة التحكيم.

جانب من الحفل

كلية التربية تحصل على المركز الثاني عن عرض سالب واحد

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان جوائز المهرجان كالتالي:

أولًا المراكز:

المركز الأول مناصفة بين كليتي علوم الرياضة عن عرض الهاوية، وكلية الهندسة عن عرض موت مزيف، وفي المركز الثاني حصلت كلية التربية على المركز الثاني عن عرض سالب واحد.

وحصلت على المركز الثالث كليتا دار العلوم عن عرض "البخيل"، والتربية النوعية عن عرض "حينما تموت الثعالب".

وجاءت جوائز التميز كالتالي:

جائزة التميز فى الإضاءة أحمد صلاح حامد جائزه أفضل دعاية وبامفلت الطالب حسن مفرح محمود عن عرض "موت مزيف".

وجوائز التميز فى المكياج المركز الأول للطالبة سجى أحمد عيد عن عرض"موت مزيف"، المركز الثاني للطالبة هدير حنفي عن عرض الهاوية.

جوائز التميز في الموسيقى:

المركز الأول الطالب محمد أحمد قاسم عن عرض موت مزيف، والمركز الثاني للطالبة فيرنا نبيل خليل عن عرض سالب واحد.

جوائز التميز فى الاستعراضات والتعبير الحركي:

المركز الأول الطالب محمد أحمد زكي عن عرض الهاوية، والمركز الثاني الطالبة مروة قرني عبد العزيز عن عرض حينما تموت الثعالب.

جوائز التميز في أفضل تصميم ملابس

المركز الأول الطالبة تقى حسين طه عن عرض حديث صديقي الأبكم، المركز الثاني للطالبة يمنى أيمن حسين عن عرض موت مزيف، المركز الثالث للطالب زياد أشرف ربيع عن عرض الهاوية.

جوائز التميز في الديكور:

المركز الأول للطالبة ميريهان أحمد عبد القوي عن عرض حينما تموت الثعالب، والمركز الثاني للطالب يوسف أحمد محمود عن عرض الهاوية، والمركز الثالث للطالب محمد فريد محمد عن عرض موت مزيف.

جوائز التميز في الإخراج:

المركز الأول الطالب مروان إيهاب الدين عن عرض موت مزيف، المركز الثاني طالب شنودة جمال عن عرض سالب واحد.

وجاءت نتائج جوائز تمثل الطالبات كالتالي:

أولًا جائزة التميز للطالبة هاجر رمضان السيد عن عرض البخيل.

جوائز المراكز:

المركز الأول مشاركة بين الطالبة رفقه سامح سمير عن عرض سالب واحد، والطالبة وفاء شريف محمد عن عرض الوصية.

المركز الثاني مشاركه بين الطلاب إسراء جمال لطفي عن عرض أصحاب الشقة، والطالبة ميرنا ياسر سيدهم عن عرض حينما تموت الثعالب، والطالبة مريم حمدي عبد الحميد عن عرض استدعاء ولي أمر.

المركز الثالث مشاركة بين الطالبة حنين سعد نظير عن عرض الهاوية، والطالبة دعاء أحمد محمود عن عرض الهاوية، والطالبة مي سيد سعد عن عرض الوصية.

وجاءت جوائز تمثيل الطلبة:

أولًا جائزة التميز للطالب أحمد محمد عشري عن عرض حينما تموت الثعالب.

ثانيا المراكز:

في المركز الأول لجوائز تمثيل الطلبة الطالب يوسف حسن السيد عن عرض البخيل، والطالب محمد السيد روبي عن عرض استدعاء ولي أمر، والطالب على لؤي أحمد عن عرض سالب واحد.

وفي المركز الثاني لجوائز تمثيل الطلبة الطالب ياسين طارق رمضان عن عرض الهاوية، والطالب جورج عادل ملوك عن عرض صك عزازيل والطالب مروان ايهاب الدين عن عرض "موت مزيف".

المركز الثالث طلبة الطالب محمد فوزي عيد عن عرض "استدعاء ولي أمر" والطالب محمد أشرف محمود عن عرض سالب واحد، والطالب كريم بدوي عمرو عن عرض البخيل.

الجوائز الجماعية

أولًا جوائز التميز:

تميز جماعي كلية السياحة والفنادق عن عرض "سكافوس". تميز جماعي كلية التربية للطفولة المبكرة عن عرض "اللعبة". تميز جماعي كلية الزراعة عن عرض "صك عزازيل".

وعلى هامش الاحتفال تم عرض عدة مقاطع من أفلام طلاب جامعة الفيوم الذين شاركوا في مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، كما قام الدكتور ياسر مجدى حتاته بتكريم أعضاء لجنة تحكيم المهرجان.

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