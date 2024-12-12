سوهاج تشارك بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه بالقاهرة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بسوهاج، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج شاركت بفاعليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، تحت شعار "المياه من أجل الغد" وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والذي يُعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

وأضاف رئيس الشركة، أنه حضر فاعليات المؤتمر نخبة من الوزراء وقيادات صناعة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب كبار الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وكبرى الشركات العالمية والمحلية.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه يتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي والحلول المتقدمة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات وتقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الدول العربية وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والسعودية لتقديم حلول مستدامة في إدارة الموارد المائية.

يذكر أن ممثلي شركة مياه سوهاج شاركوا في المؤتمر لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل في قطاع المياه والصرف الصحي هذا بالإضافة إلى تفقد المعرض المصاحب للمؤتمر للإطلاع على أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

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