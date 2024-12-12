سيلينا جوميز تعلن خطوبتها على بيني بلانكو

أعلنت النجمة سيلينا جوميز، البالغة من العمر 32 عامًا، خطوبتها على المنتج الموسيقي بيني بلانكو (36 عامًا)، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وشاركت جوميز صورًا تظهر خاتم خطوبتها وأخرى تجمعها بخطيبها أثناء احتفالهما بهذه المناسبة وسط أجواء مفعمة بالحب والضحك.

وأرفقت جوميز المنشور بتعليق مؤثر قالت فيه: “الأبد يبدأ الآن”. من جانبه، علّق بلانكو بحماسة على المنشور قائلاً: “مهلاً، هذه زوجتي”.





كما نشرت سيلينا في قصصها على “إنستجرام” صورة أخرى التُقطت أمام المرآة، أظهرت فيها خاتم خطوبتها بشكل واضح.

تصريح سابق عن الحب:

كان بلانكو قد أعرب عن رغبته في الزواج من سيلينا خلال مقابلة له في برنامج The Howard Stern Show في مايو الماضي، حيث قال: “عندما أنظر إليها، أشعر وكأن العالم بأسره لا يمكن أن يكون أفضل من هذا”.

علاقة بدأت منذ سنوات:

تعود بداية تعارف جوميز وبلانكو إلى عام 2019، حين تعاونا معًا في أغنية I Can’t Get Enough بمشاركة الفنانين تايني وجيه بالفين وبعد سنوات من الصداقة، تحولت علاقتهما إلى حب، حيث بدآ المواعدة رسميًا في يونيو 2023، وهذه الخطوبة تأتي كتأكيد على العلاقة القوية التي جمعت بين النجمين، وسط ترقب من جمهورهما لمعرفة تفاصيل حفل الزفاف المرتقب.