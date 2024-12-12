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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين فى حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخصين بحروق متفرقة إثر انفجار اسطوانة غاز داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة حي الجامعه بنطاق قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة  شرطة النجدة يفيد ببلاغ انفجار أسطوانة غاز بشارع" ابن زيد"بمنطقة حي الجامعة بعقار تحت الإنشاء.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انفجار اسطوانة غاز داخل مخزن تجميع خردة بعقار تحت الإنشاء  مما تسبب فى اصابة كلا من:" محمود فوزى حسين 31 عاما مقيم شارع الجلاء، ومصاب بحروق بالوجه والرأس والكفين ، عادل محمد محمود 33 عاما مقيم قرية منشاة البدوى مركز طلخا ومصاب بحروق بالوجه والرأس والكفين والقدمين.

وجرى نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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