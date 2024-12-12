إحالة أوراق قاتل شقيقه بمعاونة نجلي شقيقه بسبب الميراث في الدقهلية للمفتى

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس إحالة أوراق احمد عبد الهادى محمد على شملول وعبد الهادى فتحى عبد الهادى محمد على إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم، وحددت جلسة ١٦/١/٢٠٢٥ للنطق بالحكم بعد قيام الاول بقتل شقيقه دهسا بسيارته بمعاونة نجلة ونجل شقيقة لخلاف على الميراث في مدينة دكرنس.

وصدر القرار برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا، وعمرو عبد المنعم دياب، وسكرتارية عماد حمدي الجميل، ووليد العمراوي، وذلك في القضية رقم 19708 لسنة 2023 جنايات دكرنس العقيدة برقم 2516 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال القضية لـ المحاكمة الجنائية بعد اكتمال التحقيقات واعتراف المتهم وتمثيل الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية فى وقت سابق ، القبض على المتهم بالتخلص من شقيقه بعدما دهسه بسيارته بسبب خلافات على الميراث، وذلك عقب هروبه بعد ارتكابه الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول شخص يدعى "محمود. ع"، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وجروح وكسور متفرقة، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى "أحمد.ع"، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته خلال استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.