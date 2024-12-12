رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يشهد ختام مؤتمر "ARWADEX"

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض "ARWADEX"، التي تضمنت مناقشات ختامية بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجال المياه وتحلية المياه من مختلف الدول.

وتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور زهير السراج، رئيس مؤتمر "ARWADEX"، والدكتور محمد الفوزان، رئيس جمعية "ARWADEX"، بالإضافة إلى الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس اللجنة المشتركة ومنسق المؤتمر والمعرض، وردميلا لابوس، ممثلة جمعية الأعمال الألمانية BVMW في مصر.

وركزت الجلسة على مراجعة أبرز التوصيات والنتائج التي توصل إليها المؤتمر خلال فعالياته التي استمرت لعدة أيام، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتعزيز إدارة المياه وتحلية المياه باستخدام أحدث التكنولوجيا والأساليب المستدامة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية في مجال المياه، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية لتحقيق استدامة الموارد المائية، مع الإشادة بالدور المحوري للمؤتمر في توفير منصة لتبادل المعرفة والتجارب بين الخبراء وصناع القرار.

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