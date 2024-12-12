ماستركارد تقدم نظام أبل باي للمدفوعات لعملائها في مصر

أعلنت ماستركارد، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر (EBC)، عن إطلاق خدمة أبل باي للدفع لعملائها في مصر، والتي تُعتبر وسيلة الدفع الأكثر أمانًا وخصوصية في المتاجر، وداخل التطبيقات، وعبر الإنترنت.

وتتم عمليات الدفع داخل المتاجر عبر خدمة أبل باي بطريقة بسيطة وسلسة؛ حيث يقوم العملاء بالضغط مرتين مع تقريب الآيفون أو ساعة أبل ووتش إلى جهاز الدفع لإجراء عملية دفع لا تلامسية.

وتتميز جميع عمليات الشراء باستخدام أبل باي بالأمان، حيث يتم توثيقها باستخدام بصمة الوجه أو معرف اللمس أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان يُستخدم لمرة واحدة.

وتقبل خدمات الدفع من أبل باي الآن في محلات البقالة، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، والمقاهي، ومتاجر التجزئة، والعديد من الأماكن الأخرى.

ويمكن للعملاء استخدام خدمة أبل باي المتاحة على أجهزة آيفون، وآي باد، وأجهزة ماك لإتمام عمليات الشراء بشكل أسرع وأسهل في التطبيقات أو عبر مواقع الإنترنت التي تدعم التجار، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إعادة كتابة معلومات الشحن والفواتير.

كما تُسهّل أبل باي عمليات الدفع لتوصيل الطعام والبقالة، والتسوق عبر الإنترنت، والمواصلات، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات.

وبهذه المناسبة، صرح إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري: "مع انطلاق خدمة أبل باي الآن في مصر، نبدأ عصرًا جديدًا من المدفوعات الرقمية يتماشى مع جهودنا المستمرة لتعزيز التحول الرقمي.

وأضاف، تمثل هذه المبادرة جزءًا أساسيًا من رؤيتنا الأوسع لتحديث القطاع المالي ودعم وجود اقتصاد أكثر شمولاً وخالٍ من النقد.

وفي هذا السياق، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان، "إننا متحمسون لتقديم خدمة أبل باي لحاملي بطاقاتنا في مصر وكذا تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية في البلاد؛ حيث تتيح هذه الخدمة للمستهلكين وسيلة أكثر أمانًا وراحة في عمليات الدفع، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت".

ومن جانبه صرح طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر EBC: "يمثل إطلاق خدمة أبل باي بالتعاون مع ماستركارد والبنك المركزي المصري تقدمًا هاماً للقطاع المالي في مصر، والذي لا يقتصر على تيسير المعاملات الرقمية، بل ويساهم كذلك في تطوير نظام شامل للمدفوعات الرقمية".

يأتي عنصري الأمان والخصوصية في مقدمة أولويات خدمة أبل باي، فعندما يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مع أبل باي، لا يتم تخزين الأرقام الفعلية للبطاقات على الجهاز أو على خوادم أبل، بدلا من ذلك، يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز، وتشفيره، وتخزينه بشكل آمن في سكيور إلمنت، وهي شريحة معتمدة ومتوافقة مع معايير الصناعة، مصممة لحفظ معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

ويتميز نظام أبل باي بسهولة الإعداد، عند استخدام أجهزة آيفون، يمكن فتح تطبيق المحفظة (Wallet)، والضغط على زر +، ثم اتباع الخطوات المحددة لإضافة البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم. بعد إضافة البطاقة إلى هاتف آيفون، أو ساعة أبل ووتش، أو أجهزة آي باد، أو ماك، سيكون بإمكان العميل البدء في استخدام خدمة أبل باي للدفع مباشرة من هذا الجهاز، وسيستمر العملاء في الاستمتاع بجميع المكافآت والمزايا المقدمة على جميع بطاقاتهم.

بالنسبة لحاملي البطاقات في مصر، تتوفر خدمة أبل باي مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، ولمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك المصدرة للبطاقات.