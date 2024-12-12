أستاذ علوم سياسية: جولة الرئيس السيسي الأوروبية ناجحة بامتياز| فيديو

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ علوم سياسية، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية ناجحة بامتياز، ولها أهمية كبرى، فاختيار الدول الثلاث الدنمارك والنرويج وأيرلندا لم يأت هباء، إذ إنها تعد أول زيارة لرئيس مصري في هذه الدول، مشيرًا إلى أن حفاوة استقبال الرئيس السيسي تعكس تقدير قادة هذه الدول لمصر والقيادة السياسية.

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن جولة الرئيس السيسي الأوربية لها بُعد اقتصادي يشير إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية التنمية»، فالرئيس يتبنى هذا النهج في سياساته الخارجية من خلال فتح آفاق الاستثمار سواء العربي أو الأجنبي، موضحًا أن لقاءات الرئيس السيسي برؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذين ومحركي الاقتصاد في الدول الثلاث كانت تُنبئ بهذا الأمر بدرجة كبيرة.

وتابع، أن زيارة الرئيس السيسي حصدت نتائج إيجابية، ففي الدنمارك، جرى توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بما يعنيه بفتح آفاق ومجالات غير تقيليدية للتعاون بين البلدين، أو اتفاقيات تنفيذية في النرويج وأيرلندا.