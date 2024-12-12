حزب مستقبل وطن يزور مستشفى الناس ويتبرع بـ11 مليون جنيه لعلاج غير القادرين.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2024 - 03:12 م

نظمت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن زيارة هامة لمستشفى الناس الخيرية المتخصصة فى علاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري بالمجان، ويأتي ذلك فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى ودعم العمل الأهلى

جاءت الزيارة برئاسة النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وبحضور عدد من السادة أعضاء الحزب أبرزهم النائب عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان ونائب رئيس الحزب والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب وأمين شئون الثقافة والرياضة ، والنائبة رشا عبدالفتاح، عضو مجلس النواب وأمين المرأة بالحزب ووكيل لجنة الطاقة، والنائب محمد الوحش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، والنائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصناعة وعضو البرلمان الأفريقي، والنائب محمود سعد عضو، مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقي، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد الحزب، والنائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي أمين عام مساعد الحزب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، والنائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، والنائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة، والدكتورة حنان شعراوي، أمين مساعد العضوية بالحزب، والأستاذ إبراهيم مجدي، أمين مساعد الشباب بالحزب.



واستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن خلال زيارتهم لمستشفى الناس ، رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس ومحمد ممدوح عباس عضو مجلس الأمناء وحاتم الملا المدير التنفيذى لمستشفى الناس وريهام الصايغ، رئيس قطاع تنمية الموارد بمستشفى الناس بالإضافة إلى عدد واسع من أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى.

وبدأت الزيارة بعرض معلوماتى عن الدور الخدمى الذى تقدمه المستشفى من علاج المرضى غير القادرين بالمجان وعدد العمليات الصعبة التى نجح الفريق الطبى فى تنفيذها خلال الفترة الماضية



وفى كلمته خلال الزيارة ، أشاد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب أول رئيس حزب مستقبل وطن، بالدور الطبي والخدمي الذي تقدمه مستشفى الناس لعلاج الأطفال والكبار من مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري، بالمجان، وهو ما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين غير القادرين، ويمنحهم في الوقت ذاته القدرة على تلقى العلاج بشكل كريم ولائق وبكفاءة طبية عالية

وأكد عضو مجلس الشيوخ والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن زيارة نواب وقيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن إلى مستشفى الناس، تأتي في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم مؤسسات المجتمع الأهلي، موضحًا أن حزب مستقبل وطن قرر تقديم الدعم المادي والعيني إلى مستشفى الناس بمبلغ يقدر بحوالي 11 مليون جنيه بالإضافة لـشاحنات كبيرة تضم مواد غذائية ومستلزمات للمستشفى

فى المقابل وجه رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس الشكر للنائب أحمد عبد الجواد وللسادة نواب حزب مستقبل وطن على دورهم ومجهودهم فى دعم العمل الأهلى والخيرى واختيارهم مستشفى الناس لزيارتها ودعمها لتطوير الخدمات الطبية التى تقدمها للمواطنين بالمجان



وطالب ممدوح عباس قيادات حزب مستقبل وطن بمزيد من التعاون والتكاتف مع المستشفي لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى غير القادرين، مؤكدا أن استمرارية ودوام عمل المستشفى لتقديم خدماتها الطبية بنفس المستوى قائم على التبرعات فى ظل ارتفاع تكلفة العلاج بالفترة الأخيرة ، خاصة أن المستشفى تجرى عمليات هامة وصعبة جدا.



وأكد التزامه الكامل كرجل أعمال فى دعم ومساندة القيادة السياسية فى ظل التحديات والمتغيرات التى يتعرض لها الإقليم الفترة الماضية، مؤكدا أن أسرة ممدوح عباس تبذل جهد كبير من خلال مستشفى الناس فى دعم العمل الأهلى والخيرى وعلاج الفقراء وغير القادرين وستستمر فى ذلك لأن هذا التحرك هو الدور الوطنى المطلوب من كل رجال الأعمال تجاه مصر

فيما أثنى النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب، على جهود مستشفى الناس في تقدم خدمات طبية على مستوى عالمي لمرضي القلب في الأساس، إضافة إلى عدد آخر من التخصصات بما في ذلك الجهاز الهضمي، والسكري، هذا بجانب استعداد المستشفى لافتتاح أقسام لتخصصات أخري مثل قسم الحروق، وقسم حضانات الأطفال.



وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب، بمستوى الأجهزة الطبية المستخدمة في المستشفى لتقديم كافة الخدمات والرعاية للمرضي من الكبار والأطفال، بما في ذلك أجهزة الأشعة، والمناظير، وتجهيزات غرف العمليات التي تشمل عمليات القسطرة، وعمليات القلب المفتوح، مؤكدًا أن مستشفى الناس صرح طبي عالمي رائد ومميز على أرض مصر

وقال محمد ممدوح عباس، عضو مجلس أمناء مستشفى الناس، إن زيارة وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن هو تحرك مشكور يعكس دور الحزب القوى فى دعم العمل الأهلى والخيرى والتكاتف بشكل حقيقى مع المجتمع المدنى لخدمة الفقراء والمرضى غير القادرين، مؤكدا أن تحركات حزب مستقبل فى ملف المسئولية المجتمعية يترتب عليه التخفيف على المواطن المصرى

فيما وجه حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، الشكر لقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن على تحركهم الجماعى وحضورهم وزيارتهم لمستشفى الناس وحرصهم الشديد على زيارة المرضى والاطلاع على تجربة مستشفى الناس فى تقديم خدمات مجانية للمرضى ، وكذلك حرص حزب مستقبل وطن على الاعلان عن التبرع برقم كبير لصالح إجراء عمليات فى المستتشفى لغير القادرين.



وقال النائب محمود سعد عضو مجلس النواب وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، أن زيارة وفد الأمانة المركزية لمستشففى الناس تأتى تأكيدا للرسالة الهامة التى يسعى الحزب لتثبيتها الفترة الحالية وهو دعم العمل الأهلى والخيرى والسعى بشكل جاد لتقديم خدمات مجانية للمواطن المصرى فى كافة القطاعات وفى القلب منها القطاع الصحى

فيما قالت ريهام الصايغ، رئيس قطاع تنمية الموارد بمستشفى الناس، إن مستشفى الناس صرح كبير ورائد في العمل الأهلي والخيري، مؤكدة أن المستشفى تم بناؤها وفق عقيدة وإيمان ثابت بحق الجميع فى الحصول على كافة سبل العلاج بجودة عالية وطريقة لائقة لا تجرح كرامتهم منذ تأسيس المستشفى وانطلاق عملها قبل 5 سنوات، كما استعرض عدد من المعلومات والأرقام الهامة الخاصة بالعمليات الجراحية التى تم تنفيذها بالمستشفى