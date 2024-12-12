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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لمسجل خطر سرق موظفة بالموسكي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة موظفة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي، تلقي بلاغًا من موظفة تتهم فيه شخص بأخذ هاتف محمول، ومبلغ مالي بحيازتها ومنقولات، وتهديدها بواسطة سلاح أبيض، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر وسبق اتهامه في قضايا سرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية إرتكاب الواقعة الإجراءات السجن المشدد 10سنوات