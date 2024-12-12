هيفاء وهبي تهنئ إليسا بجائزة "بيلبورد": "الأيقونة تستحقي"

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة بنت بلدها النجمة إليسا بعد أن حصدت جائزة "الأيقونة" بحفل توزيع جوائز "بيلبورد" عربية الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بنسخته العربية الأولى.

وكتبت هيفاء عبر حسابها على موقع "X":" الأيقونة، تستحقي".

وقالت إليسا خلال تكريمها بالحفل: "تكريمي اليوم لمشوار 25 عاما مليئا بالحب والنجاح، أنا أفتخر بهذه الجائزة وهي ليست لي بل لكل من ساهم بنجاحي خلال مشواري الفني، ولبلدي لبنان وأكيد بدي أشكر الفانز في كل مكان لوقوفهم إلى جانبي ودعمي بأصعب الأوقات ولايصال صوتي لكل العالم".

وتابعت إليسا: "أشكر "بيلبورد" وهو تكريم للموسيقى العربية وليس لي، أهدي هذه الجائزة لبلدي لبنان اللي اتعلمت من الظروف التي يعيشها بلدي أن آخذ كل الصمود منه".