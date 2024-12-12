إحاطة لوزير الصحة بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام الواحد

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام الواحد.

وأشارت متى في بيان صحفي لها، إلى أن ذوي الهمم يتحملوا أعباء إضافية بسبب دفع تكاليف إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة، على الرغم من التقارير التي يحملونها حديثة من مستشفيات حكومية ومختومة، إلا أنه يطلب منهم في القومسيون إعادتها طبقا لطلب الصحة بأحد المستشفيات بتكلفة أكبر من مستشفيات التأمين الصحي.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تؤدي إلى أن المرضى من ذوي الهمم بدأوا يعانون بشكل كبير من المبالغ الباهظة لإعادة عمل أشعة الرنين أكثر من مرة في العام الواحد ، في ظل الحالة الإقتصادية التي يمرون بها في البلد.

وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بعدم تحميل ذوي الهمم وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة أعباء إضافية لعمل أشعة الرنين كل عام ، وأن يتم الإكتفاء بالتقرير الحديث المختوم من مستشفيات حكومية.