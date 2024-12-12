رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات الاحتفال بعيدها السنوي الـ48

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعًا موسعا لمتابعة استعدادات الجامعة للاحتفال بعيدها الـ48، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال امين عام الجامعة وامناء الجامعة المساعدين وأعضاء اللجنة المعنيين بالإعداد والتجهيز.

واستعرض الدكتور أحمد القاصد الترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الجامعة السنوي الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وماتم تنفيذه من مهام .

واكد القاصد أن الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي علي مدار يومين يشمل إستعراض إنجازات الجامعة خلال العام الماضي وخطة الجامعة المستقبلية ، وفقرات فنية تبرز مواهب طلاب الجامعة ،إلي جانب تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الدكتوراة من أعضاء الجهاز الإداري.

كما يتضمن الإحتفال تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام، مؤكدا علي أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علمياً، ومن انتهوا فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الإجتماع، على ضرورة إنجاز أعضاء اللجنة المهام المكلفين بها بشكل جيد وسريع وتوزيع كافة الأدوار على القائمين على التنظيم، بما يضمن إخراج حفل عيد الجامعة بالشكل اللائق بالجامعة وتاريخها العريق وجميع منتسبيها ، مشيرا إلي أن الجامعة تضم نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والباحثين في مختلف المجالات ، ساهموا في إثراء منظومة البحث العلمي وتقدمها في التصنيفات الدولية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلي كادر إداري متميز يساهم في النهوض بالجامعة وشريك أساسي في تحقيق الإنجازات التي حققتها الجامعة.