انطلاق احتفالات أعياد الطفولة بمركز شباب مدينة العريش

نفذ مركز شباب مدينة العربش ، إحتفال أعياد الطفولة، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وناصر العزازي مدير المركز، بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية والفنية وهدايا البالونات ورسم في جو من البهجة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة "الإدارة الاستراتجية".

ومن جانبه، أوضح "حسن عبدالوهاب" اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري ووإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، وهو الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، ومن العيش في أمنٍ واطمئنان.

واضاف : ان الاحتفال يهدفت إلى تقوية شخصية الطفل وجعله يشعر بأن له مكانة اجتماعية، وتعزيز فكرة أن يعيش الأطفال في بيئة سليمة، والعمل على جذب النشء والشباب إلى مراكز الشباب وممارسة كافة الفعاليات والأنشطة والبرامج داخل مركز الشباب، وتعزيز انتماء الطفل لوطنه ومجتمعه وذلك من أهم أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.