فودافون بيزنس ومايكروسوفت تجددان شراكتهما لتعزيز التحول الرقمي في مصر

أعلنت شركتا ڤودافون بيزنس ومايكروسوفت مصر، تعزيز شراكتهما الممتدة لدعم التحول الرقمي للشركات المصرية، وذلك خلال حفل أقيم بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

يأتي هذا التعاون في إطار تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الأعمال المتنامية.

تهدف الشراكة إلى توفير مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة، أبرزها تطبيقات Modern Work، Copilot، وAzure، بأسعار تنافسية بالجنيه المصري.

وتسعى الشركتان إلى تعزيز كفاءة الشركات وتوسيع نطاقها باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة.

استعرضت الشركتان خلال الحفل آفاق التعاون بينهما، حيث ركزت النقاشات على سبل تعزيز الشراكة وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة.

وقدم محمد بلبع، رئيس قسم الحوسبة السحابية في ڤودافون بيزنس، أمثلة عملية حول كيفية الاستفادة من هذه الحلول لتحقيق نمو الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أكد محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، أن الشراكة مع مايكروسوفت تعد نموذجًا لتكامل الخبرات بين اثنتين من كبرى شركات التكنولوجيا، مشيرًا إلى التزام ڤودافون بيزنس بتقديم حلول رقمية متطورة تدعم التحول الرقمي للشركات المصرية.

ومن جانبها، أوضحت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، أهمية هذه الشراكة في تمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدةً أن الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركتان تسهم في تطوير الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي في مصر.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية ڤودافون بيزنس لتعزيز مكانتها كشريك تكنولوجي مفضل للشركات في مصر، مع الالتزام بمواصلة تقديم حلول تدعم العملاء وتساعدهم على تحقيق التحول الرقمي والاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي.