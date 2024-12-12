مركز شباب العريش ينظم ندوة تثقيفية حول التوعية الصحية للرياضيين

نفذ مركز شباب مدينة العريش ندوة تثقفية توعوية عن التغذية الصحية للرياضيين "ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة " الإدارة الاستراتيجية" في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء تنفيذ الندوة التثقيفية للتوعية الصحية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وإشراف ناصر العزازي مدير المركز.

وتهدف الندوة إلى التوعية من الأمراض ومكافحتها وسوء التغذية، والذي يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة" وزيادة الوعي والتثقيف التى ترتكز على الاهتمام ببناء إنسان واع صحيا ومثقفا؛ يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.