ندوة عن التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والإنسان بمركز شباب مدينة العريش

نفذ مركز شباب مدينة العريش ندوة توعوية في مواجهة التغير المناخي بحضور ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ودكتور محمود الترباني وناصر العزازي مدير المركز ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة " الإدارة الاستراتجية " بهدف رفع الوعى بجهود الدولة فى التصدى لأزمة المناخ والدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي بين النشء بأهمية القضايا المجتمعية ودور النشء المؤثر والفعال في حل تلك القضايا والمشكله التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

من جانبه، أكد "حسن عبد الوهاب" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بالتعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ، لتحقيق اهداف التنمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وكذلك تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

أشاد "عبدالوهاب" باهمية الندوات التوعوية والتثقيفية لأعضاء مراكز الشباب، لرفع الوعي البيئي لدي الشباب والفتيات بمفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، والآثار السلبية لتغير المناخ على البيئة، وكذلك طرق ترشيد استهلاك في حياتنا اليومية، وأهمية زراعة الأشجار المثمرة للحد من التلوث البيئي.